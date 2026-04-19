Juventus-Bologna 2-0: Spalletti a +5 su Como e Roma grazie a David e Thuram

Juventus-Bologna 2-0: Spalletti a +5 su Como e Roma grazie a David e ThuramFirenzeViola.it
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Oggi alle 22:40News
di Redazione FV

Nel posticipo domenicale della trentatreesima giornata di Serie A, la Juventus batte 2-0 il Bologna all'Allianz Stadium e fa un netto passo in avanti verso la Champions. Bianconeri avanti dopo 90 secondi grazie a David, poi nella ripresa Thuram prende il posto di Holm e al 57' raddoppia su assist di McKennie.

Questo successo vale il +5 dei bianconeri su Como e Roma, oltre che il -3 dal secondo posto occupato da Milan (prossimo avversario a San Siro) e Napoli. Il Bologna, senza ormai più obiettivi, resta ottavo a -6 dalla zona Conference League.