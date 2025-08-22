Il ds del Genoa su Frendrup: "Se arrivano offerte le valutiamo. Il telefono ha squillato"

Il ds del Genoa, Marco Ottolini, ha parlato del centrocampista Morten Fredrup, da gennaio obiettivo di mercato della Fiorentina: "Sta lavorando benissimo come al solito, lui è un ragazzo straordinario e un lavoratore infaticabile. Non c’è molto da dire, giocherà domani, probabilmente anche la prossima e quella successiva. Poi dovessero arrivare offerte le valuteremo, ma per ora non c’è nulla da dire. Se il telefono ha squillato per lui? Quello sempre…".