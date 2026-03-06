Social Il ct Regragui lascia la Nazionale del Marocco. I saluti via social degli ex viola

Negli ultimi anni la Fiorentina ha visto diversi suoi giocatori legati alla nazionale marocchina, da Amrabat, Sabiri, Maleh e Richardson.

Dopo 49 partite, con una semifinale ai Mondiali in Qatar dove hanno partecipato proprio Amrabat e Sabiri e una finale in Coppa d'Africa, Regragui non è più il commissario tecnico del Marocco. Gli ex viola gli hanno espresso massima gratitudine, a partire da Amrabat postando delle foto sul suo social, ma anche Richardson e Sabiri.