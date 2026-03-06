La Fiorentina premia i vincitori di "Talento viola 2026" per gesti di fairplay
Sono 33 i “talenti viola” dell’edizione 2026 dedicata alle Affiliate della Fiorentina che si sono distinti in campo, e non solo, per gesti di correttezza e di fair play. La lista dei vincitori è frutto della partecipazione attiva delle Società Sportive aderenti al progetto di affiliazione che non si limitano ad adottare il modello formativo tecnico-sportivo del Club, ma condividono l’importanza di promuovere sempre più il rispetto delle regole e dell’avversario, dentro e fuori dal terreno di gioco.
Attraverso l’iniziativa di fair play Talento Viola, la Fiorentina premia, per il quinto anno consecutivo, gli atleti e le atlete che si rendono esempio di lealtà, di sportività, di altruismo e di condivisione concretizzando il vero significato dello sport che va ben oltre i risultati del campo. Questi i nomi dei 33 talenti viola che riceveranno un omaggio della Fiorentina e che saranno ospiti allo Stadio Artemio Franchi in occasione dell’incontro di Serie A Fiorentina-Sassuolo.
Francesco Antonetti - ACCADEMIA PELIGNA
Davide Basagni - A.S.D. TERRANUOVA TRAIANA
Jacopo Berra - A.C. OSSONA ASD
Mario Bianchi - A.S.D. CLUB LEVANTE
Alessandro Bonaguidi - U.C.D. GIOVANIVIANOVA
Alessandro Calderini - A.S.D. TAVERNELLE CALCIO
Alessandro Ceragioli - A.S.D. AC MONTIGNOSO
Alessio Chiriotto - SPORTINSIEME PIOBESI
Christian Cioco - S.S.D. MONTEFANO CALCIO
Lapo Cipriani - A.S.D. U.S. RAMINI
Lorenzo Adamo De Luca - U.S. MARCIANO ROBUR ASD
Andrea Franchini - A.S.D. PELAGO
Cosimo Gambineri – U.S. AFFRICO
Ettore Gianassi - A.S.D. BARBERINO CALCIO 1927
Samuel Imperato - A.S.D. ACADEMY MAREMMA
Mattia Lelli - A.S.D. IMPRUNETA TAVARNUZZE
Diego Lucignano - A.S.D. VENTURINA CALCIO
Cesare Lustrissimini - A.S.D. REAL METAURO 2018
Umberto Marano - A.S.D. CALCIO CLUB SV
Braia Mayija - GRN FOOTBALL CLUB
Lorenzo Mazzone - F.C.D. GIOIOSA MARINA
Cristian Nieli A.S.D. AURORA MAZARA
Mattia Pagliai - ATLETICA CASTELLO
Gabriele Pasquini - A.S.D. VALDORCIA
Giacomo Ranfagni - A.S.D NUOVA SOCIETÀ POLISPORTIVA CHIUSI
Thiago Riascos Sanchez - G.S. SAN MINIATO ASD
Ibrahima Sall - CALENZANO CALCIO
Niccolò Salvi - U.P. POGGIBONSESE
Andrea Sorrentino - GRAGNANO CALCIO
Joel Tardy - U.S.D. CAPOLONA QUARATA
Thomas Tolaini - U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA
Francesco Vassallo - VIRTUS MAREMMA
Christian Vazzana - NUOVA BULLDOG VIBO S.S.D.
