La Fiorentina premia i vincitori di "Talento viola 2026" per gesti di fairplay

Sono 33 i “talenti viola” dell’edizione 2026 dedicata alle Affiliate della Fiorentina che si sono distinti in campo, e non solo, per gesti di correttezza e di fair play. La lista dei vincitori è frutto della partecipazione attiva delle Società Sportive aderenti al progetto di affiliazione che non si limitano ad adottare il modello formativo tecnico-sportivo del Club, ma condividono l’importanza di promuovere sempre più il rispetto delle regole e dell’avversario, dentro e fuori dal terreno di gioco.

Attraverso l’iniziativa di fair play Talento Viola, la Fiorentina premia, per il quinto anno consecutivo, gli atleti e le atlete che si rendono esempio di lealtà, di sportività, di altruismo e di condivisione concretizzando il vero significato dello sport che va ben oltre i risultati del campo. Questi i nomi dei 33 talenti viola che riceveranno un omaggio della Fiorentina e che saranno ospiti allo Stadio Artemio Franchi in occasione dell’incontro di Serie A Fiorentina-Sassuolo.

Francesco Antonetti - ACCADEMIA PELIGNA

Davide Basagni - A.S.D. TERRANUOVA TRAIANA

Jacopo Berra - A.C. OSSONA ASD

Mario Bianchi - A.S.D. CLUB LEVANTE

Alessandro Bonaguidi - U.C.D. GIOVANIVIANOVA

Alessandro Calderini - A.S.D. TAVERNELLE CALCIO

Alessandro Ceragioli - A.S.D. AC MONTIGNOSO

Alessio Chiriotto - SPORTINSIEME PIOBESI

Christian Cioco - S.S.D. MONTEFANO CALCIO

Lapo Cipriani - A.S.D. U.S. RAMINI

Lorenzo Adamo De Luca - U.S. MARCIANO ROBUR ASD

Andrea Franchini - A.S.D. PELAGO

Cosimo Gambineri – U.S. AFFRICO

Ettore Gianassi - A.S.D. BARBERINO CALCIO 1927

Samuel Imperato - A.S.D. ACADEMY MAREMMA

Mattia Lelli - A.S.D. IMPRUNETA TAVARNUZZE

Diego Lucignano - A.S.D. VENTURINA CALCIO

Cesare Lustrissimini - A.S.D. REAL METAURO 2018

Umberto Marano - A.S.D. CALCIO CLUB SV

Braia Mayija - GRN FOOTBALL CLUB

Lorenzo Mazzone - F.C.D. GIOIOSA MARINA

Cristian Nieli A.S.D. AURORA MAZARA

Mattia Pagliai - ATLETICA CASTELLO

Gabriele Pasquini - A.S.D. VALDORCIA

Giacomo Ranfagni - A.S.D NUOVA SOCIETÀ POLISPORTIVA CHIUSI

Thiago Riascos Sanchez - G.S. SAN MINIATO ASD

Ibrahima Sall - CALENZANO CALCIO

Niccolò Salvi - U.P. POGGIBONSESE

Andrea Sorrentino - GRAGNANO CALCIO

Joel Tardy - U.S.D. CAPOLONA QUARATA

Thomas Tolaini - U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA

Francesco Vassallo - VIRTUS MAREMMA

Christian Vazzana - NUOVA BULLDOG VIBO S.S.D.