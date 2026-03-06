Tudor-Tottenham, è già finita? De Zerbi primo nome per sostituirlo

Secondo quanto riportato dal Telegraph, la posizione di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham è già in bilico dopo poche settimane. Il tecnico croato, arrivato il 22 febbraio e sconfitto all’esordio nel derby con l’Arsenal (1-4), non ha ancora invertito il momento negativo della squadra, che non vince in Premier League da 11 partite. Tudor dovrebbe restare in panchina per la prossima sfida di Champions League contro l’Atlético Madrid e per le gare con Liverpool e Nottingham Forest, ma il club starebbe già valutando un possibile cambio durante la sosta delle nazionali.

Per sostituirlo il nome più forte è quello di Roberto De Zerbi, accostato in passato anche alla Fiorentina e reduce da un'esperienza complicata all'Olympique Marsiglia ma molto apprezzato in Inghilterra dopo l’esperienza al Brighton e la qualificazione in Europa League.