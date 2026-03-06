Juventus, Spalletti: "Vlahovic ancora out, punta l'Udinese"

(ANSA) - TORINO, 06 MAR - "Vlahovic non ci sarà contro il Pisa, punta l'Udinese": così il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, sul rientro dell'attaccante serbo fissato per la trasferta del prossimo 14 aprile in Friuli. "Yildiz ha avuto una botta importante, ma è uno di quelli tosti - dice l'allenatore sul talento turco - e ci vuole tutto: si dice che il talento non arriva se non c'è una base solida di personalità, lui ha tutto. Ed è sempre un osservato speciale per tutti gli avversari che affrontiamo". (ANSA).