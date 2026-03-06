Carlo Conti: "Quest'anno c'è stato poco bastone e troppa carota. Confido in Paratici"

Carlo Conti, conduttore dell'ultimo Festival di Sanremo e noto tifoso della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole sul tema legato al momento della squadra viola: "Forse c'è un po di negligenza in squadra, è mancato il manico, c'è stato molta carota e poco bastone.

Sicuramente poi questa è una situazione che ha messo tutti in difficoltà. Confido molto nell'arrivo di Paratici e nel suo ruolo che per diverso tempo è stato vacante, spero possa rimettere a posto le cose e far sentire l'importanza della maglia, di giocare con la testa e tirar fuori il meglio dai giocatori"