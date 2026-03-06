Coppa Italia, date e orari delle semifinali di ritorno: in campo il 21 e il 22 aprile
La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari delle semifinali di ritorno di Coppa Italia, in programma a fine aprile. Inter e Como ripartiranno dallo 0-0 dell’andata, mentre Atalanta e Lazio dal 2-2 maturato all’Olimpico. Come da regolamento, il ritorno si gioca in casa della squadra meglio classificata nel campionato precedente. La finale è prevista il 13 maggio, in gara unica, allo Stadio Olimpico di Roma salvo diversa decisione del Consiglio di Lega. Questo il programma:
21 aprile 2026, ore 21.00: Inter - Como
22 aprile 2026, ore 21.00: Atalanta - Lazio
