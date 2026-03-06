Roma, Dybala operato al menisco: stop di circa 5 settimane. Salta la Fiorentina?

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Paulo Dybala, attaccante della Roma. Il giocatore, come riportato da Tuttomercatoweb.com, è stato sottoposto oggi a un'artroscopia diagnostica al ginocchio sinistro, dopo che i precedenti esami non avevano evidenziato particolari patologie. L’intervento ha però messo in luce una piccola lesione parziale del menisco esterno, che è stata regolarizzata durante la procedura. L’operazione è stata eseguita dal professor Mariani presso la clinica Villa Stuart.

Dybala dovrà ora seguire un percorso riabilitativo di circa cinque settimane. Il rientro in campo è quindi previsto intorno alla metà di aprile, a poche settimane dalla conclusione della stagione, mentre la sfida dei giallorossi con la Fiorentina è programmata per il 4 maggio. Da capire dunque eventualmente se sarà presente in campo all'Olimpico.