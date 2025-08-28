Il ct della Svezia su Lindelof: "Dispiaciuto per lui. Spero trovi presto squadra"

Jon Dahl Tomasson, ex attaccante del Milan ora ct della Nazionale svedese, ha parlato in conferenza stampa parlando anche della condizione di Victor Lindelof, storico difensore della Nazionale che però adesso è svincolato da due mesi e non è stato convocato per i prossimi appuntamenti: "Abbiamo parlato molto questa estate - ha detto il commissario tecnico - Spero che trovi presto una squadra. Sia io che lui siamo dispiaciuti per la sua assenza".