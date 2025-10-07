L'agente di Soulè: "A Firenze gesto che mostra quanto è leader a Roma"

vedi letture

Martin Guastadisegno, che rappresenta fra gli altri il fantasista della Roma Matias Soulé, in una intervista a LaRoma24.it ha risposto a chi in passato ha criticato il suo calciatore, in gol anche contro la Fiorentina: "Mati sta facendo bene in quest'inizio di campionato, sta benissimo alla Roma e sta lavorando duro per crescere di partita in partita. Non dimentico però le critiche dello scorso anno, quando dopo solo due mesi alcuni giornali scrivevano che era il nuovo Iturbe. Ho visto un ragazzo che non si è scoraggiato dopo il rigore sbagliato in coppa ma ha reagito subito a Firenze.

Dopo il gol con la Fiorentina ha caricato i suoi compagni per andare a cercare il vantaggio, sta diventando un leader in squadra”. L'agente ha poi aperto alla possibilità per il calciatore di essere chiamato dall'Italia visto il doppio passaporto e il fatto che l'Albiceleste non lo ha ancora mai convocato.