Il Crystal Palace vince, ma Glasner non sorride: "Siamo in emergenza, troppe cessioni"

Il Crystal Palace supera il Fredrikstad per 1-0 nell'andata dei preliminari di Conference, ma il suo tecnico non è parso sereno nel post-partita. Oliver Glasner infatti nella conferenza post-Conference ha parlato della situazione di una rosa che ha appena perso una delle punte di diamante Eberechi Eze, appena ceduto all'Arsenal: "Non ci ha sorpreso che Eze se ne sia andato. Sapevamo che le probabilità erano alte. Onestamente non siamo riusciti a sostituirlo in fretta ed è colpa nostra.

Contro il Fredrikstad avevamo 17 giocatori di movimento a disposizione, con uno che abbiamo preso dalle giovanili e due calciatori che lasceranno il club. Questo significa che posso contare su 14 ragazzi. Avere sei gare dal 10 al 31 agosto complica tutto. Se va via qualcun altro, al ritorno avremo seri problemi".