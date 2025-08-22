Fabregas: "Non fare mercato ha aiutato la Lazio. Firmerei per la loro situazione"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato contro la Lazio parlando di vari temi tra cui il suo sfogo dopo l'amichevole contro il Sud Tirol: "Non era una questione di voglia - le parole riportate da CalcioComo.it - erano cose di campo, distanze, movimenti che non abbiamo messo in pratica. Già al cooling break abbiamo sistemato un po’ le cose e infatti abbiamo segnato tre gol in tre minuti. Normalmente chi è in panchina rimane in campo a scaldarsi all’intervallo, invece ho detto a Gabrielloni di rientrare tutti. E nel secondo tempo è andata molto meglio. Non dobbiamo sbagliare a inizio partita. Se chi entra è incazzato, deve incazzarsi con me ma deve entrare con fame e voglia. Qui nessuno è Messi e nessuno è Ancelotti. L’atteggiamento sbagliato mi fa incazzare, sì".

Sulla Lazio di Sarri poi ha aggiunto: "Ne ho un grande ricordo, anche se con lui al Chelsea non ho giocato moltissimo mi ha fatto crescere e l’ho sempre ringraziato. È una persona onesta e con le idee chiare. E la sua impronta si sta già vedendo sulla Lazio. Non fare mercato li ha aiutati, firmerei per poter tenere la stessa squadra da un anno all’altro prima o poi nella mia carriera. Mi aspetto una squadra fortissima e che si conosce molto bene. Non credo sia uno scontro diretto, alla prima giornata non ne esistono".