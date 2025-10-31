Italia, Under 16: Pasqual convoca due calciatori viola
Tempo di convocazioni anche per la selezione azzurra Under 16 di mister Manuel Pasqual. La compagine dell'ex terzino viola sarà infatti impegnata in una doppia amichevole contro i pari età dell'Ucraina il 4 e 6 novembre presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.
Due le convocazioni tra file viola: si tratta del difensore Mattia Barbone e del centrocampista Lorenzo Bernamonte, entrambi classe 2010 e giocatori delle giovanili della Fiorentina.
