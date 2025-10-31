Bonazzoli: "Pioli deve essere bravo e capire che servono partite sporche"

Emiliano Bonazzoli, allenatore ed ex attaccante della Fiorentina, tra le altre, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com sui temi più discussi e parlati del momento in Serie A, tra questi ci sono anche la Fiorentina e Stefano Pioli, ecco le sue parole: La squadra è abituata a competere per certi obiettivi. Se per un lungo periodo si ritrovasse le zone basse della classifica non sarebbe facile, perché, a quel punto c'è bisogno di cambiare testa e mentalità. Capendo che l'obiettivo diventa un altro".

Ha poi aggiunto su Pioli: "Nella sua carriera ha dimostrato il suo valore. Ora deve essere bravo e capire che deve cambiare e fare anche partite sporche per allontanarsi dalla zona retrocessione".