Bonazzoli: "Pioli deve essere bravo e capire che servono partite sporche"
FirenzeViola.it
Emiliano Bonazzoli, allenatore ed ex attaccante della Fiorentina, tra le altre, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com sui temi più discussi e parlati del momento in Serie A, tra questi ci sono anche la Fiorentina e Stefano Pioli, ecco le sue parole: La squadra è abituata a competere per certi obiettivi. Se per un lungo periodo si ritrovasse le zone basse della classifica non sarebbe facile, perché, a quel punto c'è bisogno di cambiare testa e mentalità. Capendo che l'obiettivo diventa un altro".
Ha poi aggiunto su Pioli: "Nella sua carriera ha dimostrato il suo valore. Ora deve essere bravo e capire che deve cambiare e fare anche partite sporche per allontanarsi dalla zona retrocessione".
Pubblicità
News
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaPetrachi netto: "Chi prende bei soldi faccia di più. Pradè? Valutare giocatori è un'altra cosa"
Luca CalamaiDisastro viola. Se la Fiorentina non batte il Lecce via Pioli. Riportare Palladino può avere un senso e obbligherebbe Pradè ad andarsene. Servirà un grande mercato invernale
Ludovico MauroLiveInter-Fiorentina 3-0, triplice fischio a San Siro: la Viola esce con le ossa rotte
Pietro LazzeriniPioli confermato e difeso ma al Viola Park c'è apprensione: un altro tecnico sarebbe già stato esonerato. Ecco l'equivoco che ha fatto saltare il centrocampo e che complica il mercato di gennaio. Contro l'Inter con mentalità da lotta salvezza
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com