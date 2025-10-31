Italia, Under 19: prima chiamata per un giovane viola. Convocato anche Vannucchi
Il Ct della Nazionale Italiana Under 19, Alberto Bollini, ha diramato le convocazioni per lo stage che verrà svolto dal 2 al 4 novembre 2025 al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia in vista della prima fase delle qualificazioni europee in programma dal 12 al 18 novembre in Sicilia. Per l'occasione l'Italia affronterà dapprima la Moldavia, mercoledì 12 novembre alle ore 15, successivamente la Bosnia, sabato 15 novembre alle ore 15:50, e infine la Polonia, martedì 18 novembre 2025 alle ore 15.
Tra le fila viola, prima chiamata in azzurro per Brando Mazzeo, esterno offensivo classe 2007 aggregato alla Primavera di mister Galloppa. Presente nei convocati anche Tommaso Vannucchi, portiere di proprietà viola in prestito al Pontedera in Serie C.
Di seguito la lista completi dei convocati dal Ct Alberto Bollini:
Portieri: Alessandro Nunziante (Udinese), Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Pontedera).
Difensori: Cristian Cama, Emanuele Lulli, Federico Nardin (Roma), Mattia Cappelletti, Federico Colombo, Nirash Raffaello Perera (Milan), Davide Pavesi (Cremonese), Nicolas Trabucchi (Parma).
Centrocampisti: Alessandro Ciardi (Parma), Alessandro Di Nunzio (Roma), Christian Dottori (Perugia), Lorenzo Ossola, Emanuele Sala (Milan), Elia Plicco (Parma).
Attaccanti: Filippo Armanini (Bologna), Lorenzo Bonsignori Goggi (Atalanta), Alex Castiello (Milan), Alessandro Adriano Crimaldi (Bochum), Claudio Giardino (Perugia), Brando Mazzeo (Fiorentina), Antonio Stefano Merola (Juventus), Salvatore Monaco (Empoli), Edoardo Zanaga (Empoli).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati