Il Como di Fabregas è uno spettacolo: 5-1 sul campo del Torino e sesto posto

Sono ormai una delle realtà più belle e virtuose del nostro calcio. Tre gol e due assist di tre ragazzi del 2005, un gol di un ragazzo del 2004 e un gol e due assist di due del 2003. A Torino i ragazzi terribili del Como di Cesc Fabregas travolgono i granata di Baroni, il finale è 5-1 per i lombardi, che salgono al sesto posto in classifica scavalcando la Juventus.

Dopo un primo tempo in equilibrio, dove al vantaggio di Addai è seguito il pareggio su rigore di Vlasic, nel secondo tempo i lariani dilagano grazie al raddoppio di Addai, al primo gol in Serie A di Jacobo Ramon e Baturina, quest'ultimi intervallati dal ritorno alla rete dopo 4 gare di astinenza di Nico Paz. Dall'altra parte il Torino chiude tra i fischi dei tifosi presenti, che contestano la squadra al triplice fischio.