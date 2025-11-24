Dagli inviati Merlo: "Kean di un altro livello rispetto a Piccoli, non possono giocare insieme"

Presente all'evento in onore di Giancarlo De Sisti, serata organizzata da La Nazione, con proiezione del documentario sulla vita e la carriera del capitano del secondo scudetto della Fiorentina, Claudio Merlo parla così del compagno e dell'attualità in casa viola: "Picchio per me è come un fratello, non potevo mancare. Sulla Fiorentina attuale posso dire che l'ultima partita mi sono piaciuti, era una squadra più viva. Speriamo che questo punticino dia la spinta a tutti perché la situazione è critica.

Fagioli nel ruolo di regista la convince?

"Sì, mi è piaciuto, ma è la testa che deve funzionare. Se gli funziona può fare qualsiasi cosa".

Kean e Piccoli possono giocare insieme?

"Per me no, perché Kean è un grande giocatore e Piccoli non è alla sua altezza. Con Kean deve giocare Gudmundsson".

La Roma può vincere lo scudetto?

"Sì, con un allenatore come Gasperini certo che lo può vincere".