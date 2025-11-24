Mondiali U17: l'Austria vince 2-0, niente finale per l'Italia
(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Niente finale ai Mondiale di calcio Under 17 per l'Italia di Massimiliano Favo. Nella semifinale giocata questo pomeriggio sul campo 5 dell'Aspire Zone di Doha, in Qatar, gli azzurrini sono stati sconfitti 2-0 (0-0) dai pari età dell'Austria. A indirizzare il match è stato il gol nella ripresa di Moser (12'), praticamente al primo affondo austriaco del match, dopo un primo tempo in cui l'Italia si era dimostrata superiore sfiorando il vantaggio almeno in due occasioni.
Nei minuti di recupero (48'), è arrivato il raddoppio austriaco con una bella punizione firmata sempre da Moser che ha chiuso il match con una doppietta conquistando una storica finale per la sua Nazionale. (ANSA).
Pubblicità
News
Calmi, la salvezza sarà una maratona. Nell’intervallo è successo qualcosa… La Fiorentina ora pensa da provinciale. Mercato: Disasi o Acheampong per la difesadi Mario Tenerani
Le più lette
1 Calmi, la salvezza sarà una maratona. Nell’intervallo è successo qualcosa… La Fiorentina ora pensa da provinciale. Mercato: Disasi o Acheampong per la difesa
2 Il campo evidenzia le necessità del mercato, ma a gennaio anche un esterno offensivo può tornar comodo
Copertina
Tommaso LoretoUn (altro) punto e un’altra sconfitta scongiurata, la cura Vanoli regala i primi frutti. Di questi tempi tocca accontentarsi
Ludovico MauroLiveFiorentina-Juventus 1-1, triplice fischio al Franchi: pareggio tra viola e bianconeri
Alberto PolverosiFiorentina, oggi occorrono segnali di ripresa. Si aspettano i primi effetti della cura Vanoli e poi fino a fine anno la volata degli scontri diretti
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com