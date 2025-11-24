Premier, scuse Guardiola per reazione furibonda dopo ko Newcastle

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha ammesso di provare "vergogna e imbarazzo" per il proprio comportamento dopo la sconfitta contro il Newcastle. Al termine della partita, il manager catalano prima ha avuto un battibecco con Bruno Guimarães e successivamente un alterco con un cameraman, al quale ha tolto le cuffie parlando direttamente all'orecchio con tono visibilmente concitato. Alla vigilia del prossimo impegno dei Citizens, che domani ospiteranno il Bayer Leverkusen all'Etihad Stadium, Guardiola ha spiegato di essersi scusato con il cameraman: "Mi sono sentito in imbarazzo quando mi sono rivisto. Non mi piace e chiedo scusa. Io sono quello che sono. Anche dopo 1000 partite, non sono una persona perfetta e commetto errori. Ma difenderò sempre la mia squadra". Il tecnico del City era furioso dopo la sconfitta contro il Newcastle, soprattutto a causa di alcune decisioni arbitrali che a suo dire hanno penalizzato la sua squadra, tra cui un potenziale rigore per Phil Foden e dubbi sul secondo gol del Newcastle.

Domani, contro il club tedesco, Guardiola taglierà il traguardo delle 100 panchine in Champions League: "Mi rendo conto che sto invecchiando. Ogni partita è una pietra miliare. È bello, significa che siamo stati presenti ogni stagione. La Champions è una competizione enorme, speciale per i giocatori. Mettersi alla prova contro le migliori squadre d'Europa è incredibile, un'esperienza grandiosa. Per il club, in termini di reputazione, prestigio e impatto economico, è di fondamentale importanza". (ANSA).