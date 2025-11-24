Alle 20.45 Sassuolo-Pisa chiude la 12esima di A: le formazioni ufficiali

La dodicesima giornata di Serie A si conclude al Mapei con Sassuolo-Pisa. Manca sempre meno al fischio di inizio in programma alle ore 20:45. Il Sassuolo ci arriva forte del nono posto in classifica e della vittoria per 3-0 a Bergamo nell'ultima di campionato; è stata una pausa serena anche per i toscani che sono reduci dal primo successo in campionato di due settimane fa, 1-0 alla Cremonese, e concluderanno in ogni caso il dodicesimo turno fuori dalla zona retrocessione (la squadra di Gilardino è a 9 punti, +1 dal Genoa e +2 da Fiorentina e Verona).

Queste le formazioni ufficiali:

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Candé; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Fadera. Allenatore: Fabio Grosso.

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Piccinini, Aebischer, Leris, Angori; Tramoni, Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino.