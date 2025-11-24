Serie A, alle 18.30 si gioca Torino-Como: le formazioni ufficiali del match

La dodicesima giornata di serie A si concluderà solo stasera dopo l'ultima gara del lunedì, Sassuolo-Pisa alle 20.45; alle 18.30 è invece prevista la gara Torino-Como. I lariani allenati da Fabregas che in classifica hanno 18 punti cercheranno la vittoria in esterna per scavalcare la Juventus che con il pari di Firenze è salita a 20. Il Torino viaggia a metà classifica con 14 punti e cerca di tornare al successo dopo tre pareggi consecutivi con Bologna, Pisa e Juventus. Ecco le formazioni ufficiali schierati dai due allenatori con Baroni che lancia Zapata dal 1' per l'indisponibilità all'ultimo di Adams alle prese con una gastroenterite acuta.

Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Masina; Pedersen, Asllani, Casadei, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Zapata. A disposizione: Popa Israel, Ilkhan, Aboukhlal, Anjorin, Dembele, Coco, Nkounkou, Biraghi, Gineitis, Njie. Allenatore: Marco Baroni.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Addai, Nico Paz, Jesús Rodríguez; Morata.

Allenatore: Cesc Fabregas.