La Fiorentina ha aderito alla campagna "Un rosso alla violenza"

La Fiorentina si unisce anche quest’anno alla campagna “Un rosso alla violenza”, "ribadendo con forza il proprio impegno contro la violenza sulle donne" si legge in una nota.

Allo Stadio Franchi e al Viola Park, giocatrici, giocatori, staff e tifosi hanno abbracciato l’obiettivo della campagna, mostrando un segno rosso sul viso come simbolo di solidarietà e sensibilizzazione. "La Fiorentina - prosegue la nota - conferma così il proprio sostegno a un messaggio necessario: dire insieme un deciso no a ogni forma di violenza".