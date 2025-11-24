Dagli inviati De Sisti: "Tra Firenze o Roma non so scegliere. Fiorentina? Soffro in silenzio"

vedi letture

E' stata la sua serata: presente al Museo del Calcio a Firenze, Giancarlo De Sisti ha presentato il documentario a lui dedicato, un film prodotto da La Nazione. E ai microfoni di FirenzeViola.it la bandiera della Fiorentina ha parlato così: "La mia è una storia bella. Distribuire la mia vita, sportiva e non, tra due squadre e città che amo di più è stato bellissimo. Nasco a Roma, le mie radici sono romane, poi mi chiamano a Firenze, città a cui sono legatissimo, sono successe una sacco di cose qui, è nata la mia prima figlia , poi lo scudetto, quando ero a Firenze ho vinto anche l'Europeo. Se avessi vinto il campionato anche da allenatore mi avrebbero fatto una statua e sarei ancora sindaco. Però non so scegliere quale città scegliere tra Firenze e Roma".

Che effetto le fa vedere la Fiorentina in fondo alla classifica?

"Che peccato. Ci sarebbero anche i giocatori, che son bravi ma non stanno rendendo al meglio, è un periodaccio ma speriamo la squadra si riprenda. A questa città ancora voglio bene, meglio non dire molto e amare in silenzio questa squadra".