Dagli inviati Antognoni: "I tifosi della Fiorentina non meritano questa classifica. Fortini può crescere"

Presente all'evento in onore di Giancarlo De Sisti, serata organizzata da La Nazione, con proiezione del documentario sulla vita e la carriera del capitano del secondo scudetto della Fiorentina, Giancarlo Antognoni ha parlato così del compagno: "Picchio per me è stato un po' tutto, prima giocatore e poi allenatore, mi ha accolto quando sono arrivato e mi ha dato sempre tanta tranquillità in campo. Lui era il capitano e giocatore simbolo, tutti lo rispettavamo. Poi nel 1980 l'ho avuto come allenatore e nei quattro anni abbiamo fatto gli anni migliori con la Fiorentina, abbiamo sfiorato anche lo scudetto. Sia come giocatore sia come allenatore mi ha aiutato tanto. Da allenatore ha fatto ottimi campionati con la Fiorentina, poi ha avuto qualche problemino da altre parti.

Auguro alla Fiorentina il meglio, soprattutto ai tifosi perché loro meritano un altra classifica".

Cosa ne pensa di Niccolò Fortini?

"Se ha la possibilità di giocare di più sicuramente migliora. In Nazionale Under21 ha giocato molto bene, Baldini ci crede molto e nel proseguo di queste qualificazioni europee ne terrà conto".