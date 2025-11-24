Infortunio Dodo: oggi gli esami strumentali, ma c'è un segnale che preoccupa Vanoli
FirenzeViola.it
Il Corriere Fiorentino fa il punto sull'infortunio di Dodò. Il brasiliano è alle prese con un problema ai flessori, sostituito nella gara di sabato contro la Juventus dopo 45 minuti, soltanto oggi si sottoporrà ad accertamenti strumentali ma di certo giovedì non ci sarà. Il fatto poi che si sia fatta trascorrere una giornata intera non è proprio un bel segnale.
