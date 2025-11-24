Galli sul gol di Kostic: "Un portiere di 1.90 come De Gea non può prenderne uno così"

L'ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli a Lady Radio ha analizzato il gol preso dalla Juventus ed eventuali responsabilità di De Gea sul tiro di Kostic: "Si nota De Gea gridare qualcosa a Pongracic per andare a chiudere o spostarsi perché non vedeva la palla ed ho l'impressione che, per vederla, abbia fatto mezzo passo a destra. Mi sembra inoltre che quando la palla è partita lui sia partito in ritardo.

Un portiere come De Gea di 1 metro e 90 non può prendere un gol a un metro dal palo. In questa stagione in alcuni episodi ha fatto capire di cosa è capace, ma altre volte è stato criticato perché alcuni gol ce li ha lui sulla coscienza".