"La mandi un bacione a Firenze": l'ex Jovic cerca gloria nel suo "ex" Franchi

Dopo Dusan Vlahovic sabato scorso (ancora a secco al Franchi) l'AEK giovedì porterà a Firenze un altro ex viola dal passato completamente diverso. Si tratta di Luka Jovic, attaccante passato proprio in estate da svincolato del Milan all'Aek Atene dove ha collezionato fin qui 4 gol, tre di quali proprio in Conference (uno nelle qualificazioni che l'Aek fa addirittura da luglio, prima che arrivasse lo stesso Jovic). Aberdeen e Shamrock Rovers le due avversarie contro cui ha segnato tra fine ottobre e il 6 novembre, sempre nello stadio dell'Aek, così come appena arrivato a metà agosto aveva contribuito al 3-1 contro l'Aris Limassol che valse la vittoria dei playoff. Fuori casa ha segnato un solo gol in campionato al Kifisias lo scorso 5 ottobre. Non uno score da campione insomma ma in Conference, come detto, sa rendersi pericoloso anche se più tra le mura amiche.

A differenza del fresco avversario Vlahovic, Jovic ha una storia in viola completamente diversa. Chiamato dal Real Madrid a raccogliere l'eredità proprio del compagno di Nazionale serba, Jovic non ha lasciato una grande traccia, alternandosi con Cabral al centro dell'attacco. Un'alternanza che non fece bene a nessuno dei due tanto che l'ex Blancos non aspettò il termine delle due stagioni di prestito per passare, con la stessa formula, al Milan. Ha lasciato alla fine della prima con 50 presenze tra tutte le competizioni, 13 gol e 3 assist.

Da avversario Jovic ha collezionato 158 minuti contro la Fiorentina ma solo 8' al Franchi nella prima stagione mentre nella seconda non giocò per un problema di pubalgia. Al ritorno a San Siro invece giocò 67' (subentrò all'infortunato Musah) segnando il gol che completò la rimonta rossonera in un "doloroso" 2-2, visto che i viola erano in vantaggio di due gol dopo appena 10 minuti ma poi furono ripresi dai gol di Abraham già al 23' e appunto di Jovic al 64'.