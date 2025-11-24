Allenatore AEK: "Pronti per la Fiorentina e non vediamo l'ora di affrontarla"

L'Aek Atene, prossimo avversario della Fiorentina in Conference, ieri sera ha vinto contro l'Aris Salonicco, consolidando la terza posizione in classifica. A fine gara il tecnico dei greci, il serbo Marko Nikolic, ha così parlato, proiettandosi anche sulla gara di Firenze: "In questa sosta abbiamo avuto due settimane piene di allenamento ottime, nonostante le assenze, e questo si è visto in campo. Abbiamo dimostrato intensità e dominio del gioco e siamo soddisfatti. Abbiamo confezionato molte occasioni da gol, ma stiamo faticando e non è una novità.

Complimenti sia ai giocatori che alla tifoseria che è venuta a sostenerci. Ora però dobbiamo preparare la partita contro la Fiorentina. Siamo pronti ad affrontare i viola e non vediamo l'ora di farlo".