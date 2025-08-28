Il Cies premia Niccolò Fortini: il terzino viola è tra i migliori Under 20 del mondo
FirenzeViola.it
Niccolò Fortini, terzino classe 2006 della Fiorentina lo scorso anno in prestito alla Juve Stabia, è stato inserito dal Cies Football Observatory tra i 200 migliori calciatori Under 20 di tutto il mondo per le partite giocate nel 2025. A guidare questa classifica, che attribuisce un punteggio in base alla media tra l'indice di prestazione e l'indice di esperienza, ci sono Lamine Yamal, primo con un rating di 97.7, Pau Cubarsi, secondo con un punteggio di 93.4, e Warren Zaire-Emery, terzo con un rating di 87.8.
Niccolò Fortini è presente in graduatoria con un rating di 72.8 che certifica comunque il buonissimo livello su cui il giovane talento viola ha performato la scorsa stagione in Serie B con i campani.
Pubblicità
News
Le più lette
2 Comuzzo vuole restare a Firenze, ma ora c'è pure l’Atalanta su di lui. Fiorentina, non vendere un tuo gioiello
Copertina
Fiorentina-Polissya, le formazioni ufficiali, davanti Dzeko con Ndour e Fazzini. Viti e Marì in difesa
Lorenzo Di BenedettoTutti i dubbi di Comuzzo sull'Arabia: perché andare e perché no. La Fiorentina ha fatto il prezzo e intanto si muove anche il resto del mercato. Nicolussi Caviglia ciò che manca in mediana, Lindelof un affare, ma può esserci il nodo ingaggio
Angelo GiorgettiRanieri sostituito per scelta tecnica è un segnale forte al gruppo. Mandragora da rinnovare, poi due colpi per chiudere il mercato: serve qualità a centrocampo e in difesa. Piccoli colpo che sa di calcio, Kean dovrà condividere gli spazi
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com