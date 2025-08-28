Il Cies premia Niccolò Fortini: il terzino viola è tra i migliori Under 20 del mondo

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:18News
di Redazione FV

Niccolò Fortini, terzino classe 2006 della Fiorentina lo scorso anno in prestito alla Juve Stabia, è stato inserito dal Cies Football Observatory tra i 200 migliori calciatori Under 20 di tutto il mondo per le partite giocate nel 2025. A guidare questa classifica, che attribuisce un punteggio in base alla media tra l'indice di prestazione e l'indice di esperienza, ci sono Lamine Yamal, primo con un rating di 97.7, Pau Cubarsi, secondo con un punteggio di 93.4, e Warren Zaire-Emery, terzo con un rating di 87.8.

Niccolò Fortini è presente in graduatoria con un rating di 72.8 che certifica comunque il buonissimo livello su cui il giovane talento viola ha performato la scorsa stagione in Serie B con i campani. 