Il Cagliari verso i viola: in difesa si punta su Mario Rui ma c'è concorrenza

vedi letture

Mario Rui potrebbe tornare in Italia. Dopo essere rimasto svincolato in seguito all'esperienza con la maglia del Napoli, il terzino portoghese è pronto a rimettersi in gioco e potrebbe farlo nuovamente in Serie A. Infatti, secondo Sportmediaset, Mario Rui ha avuto contatti con diversi club di A, tra i quali c'è anche il Cagliari, che cerca il sostituto del partente Augello, ma non solo.