Il Cagliari pronto a far sul serio per Barak ma la sua cessione si risolverà solo a fine mese
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 14:48
di Redazione FV

Secondo quanto riportato da SportWin.cz, la Fiorentina ha già fatto sapere a Antonin Barak di non avere intenzione di trattenerlo in viola, con i suoi agenti che sono al lavoro per trovare una soluzione in uscita. Dopo il timido interessamento dell'Hellas Verona, che lo riaccoglierebbe molto volentieri, ora è il Cagliari il club più interessato a lui e che sarebbe pronto a muoversi concretamente per ottenerne il prestito.

L'esito della trattativa non arriverà comunque prima degli ultimissimi giorni di calciomercato visto che ora le priorità per entrambi i club sono diverse e non riguardano il destino del calciatore ceco.