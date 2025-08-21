Il Cagliari manterrà il 10% sulla futura rivendita di Piccoli: le cifre dell'affare secondo Sky Sport

Il Cagliari manterrà il 10% sulla futura rivendita di Piccoli: le cifre dell'affare secondo Sky SportFirenzeViola.it
di Redazione FV

Roberto Piccoli ormai è virtualmente un giocatore della Fiorentina e Sky Sport svela le cifre dell'affare col Cagliari che sono leggermente inferiori rispetto a quelle uscite nella giornata di ieri. I viola pagheranno al club sardo 25 milioni di parte fissa più due milioni di bonus, con il Cagliari che però manterrà il 10% sulla futura rivendita dell'attaccante. Visite mediche previste tra domani e sabato.