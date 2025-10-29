Social

Il bel gesto di Ranieri, visita in ospedale ad un ragazzo degli "Insuperabili"

Il bel gesto di Ranieri, visita in ospedale ad un ragazzo degli "Insuperabili"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 14:57News
di Redazione FV

Luca Ranieri, capitano della Fiorentina, si è reso protagonista di un bel gesto reso noto attraverso i social dalla pagina degli Insuperabili, club di calcio rivolto a persone con disabilità cognitiva, relazionale, affettivo emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale. Il difnesore viola ha fatto una visita a sorpresa a Olmo Guercini, pilastro della Prima Squadra Ufficiale C21 e della sede di Firenze, attualmente ricoverato in ospedale.

Ecco il post in questione con al foto che ritrae lo stesso Ranieri al fianco di Olmo: