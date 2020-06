Come riporta MilanNews.it, l'attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic si trova attualmente in Svezia. Il centravanti ha avuto il permesso per tornare a casa dopo l'infortunio al polpaccio, anche se a metà settimana farà ritorno a Milano, dove effettuerà un nuovo controllo che potrà offrire maggiore chiarezza sui tempi di recupero.