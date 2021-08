TGR, Commisso: "Non ho messo in vendita DV9"

"Non ho messo in vendita Vlahovic, anzi gli abbiamo fatto una proposta importante di rinnovo. Ci sono squadre interessate a lui, ma non ho fissato prezzi. Voglio che resti ancora un anno", così il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ai microfoni del TGR Rai Toscana in un'intervista che andrà in onda dalle 14:00.

Di seguito il tweet con l'anticipazione del servizio: