SKY, Bove piace ai viola. Può partire, c'è anche l'Everton

C'è anche Edoardo Bove tra i profili graditi dalla Fiorentina per rafforzare il centrocampo. La notizia è rilanciata da Sky Sport, che sottolinea come il giocatore piaccia molto ai viola, in attesa di capire però se compieranno una mossa ufficiale nei confronti della Roma. Il ragazzo ha mercato in Premier League e piace all'Everton, per cui può lasciare la Capitale in estate.