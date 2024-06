SKY, Bologna e Fiorentina su Pongracic del Lecce

Fonte: Gianlucadimarzio.com

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Obiettivo comune in difesa per Bologna e Fiorentina. Rossoblù e viola hanno entrambi messo gli occhi su Marin Pongracic del Lecce. Il difensore centrale classe 1997 nell'ultima stagione ha fatto bene in Salento tanto da guadagnarsi la chiamata del Commissario Tecnico Dalic per l'Europeo tedesco. Partito da titolare nella sconfitta per 3-0 contro la Germania, Pongracic è rimasto in panchina invece ieri nel match con l'Albania. Vedremo lunedì 24 giugno se scenderà in campo nell'ultimo match del girone B contro l'Italia.