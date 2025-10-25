I pronostici di Zazzaroni e Caressa per Fiorentina-Bologna

Come ogni weekend su Radio Deejay i due giornalisti Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno detto la loro sul turno di campionato facendo anche i pronostici del caso. Per quanto riguarda Fiorentina-Bologna, partita in programma domani alle ore 18 all'Artemio Franchi di Firenze, Zazzaroni ha detto: "Io metterei doppia chance 1 o 2, ovviamente io spero nella vittoria dei rossoblù. Scusatemi fiorentini ma al cuor non si comanda. Sono d'accordo con chi dice che questa stagione la Fiorentina ha avuto tanta sfortuna, il Bologna sta facendo un calcio davvero bello".

Gli risponde Caressa: "Io metto 1, vittoria della Fiorentina. Alla squadra viola è andato tutto male in questo periodo, è il momento di trovare una vittoria. Però faccio i complimenti a Italiano perché il suo Bologna mi sta davvero impressionando".