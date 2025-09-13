Hojlund e Anguissa si godono la vittoria: "Napoli club e squadra fantastica"

Protagonisti di Fiorentina-Napoli 3-1, Rasmus Hoglund e Franck Anguissa sono stati intervistati da DAZN dal prato del Franchi dopo la vittoria. Queste le parole dell'attaccante danese, in gol all'esordio: "Sono molto contento di giocare per questo club fantastico, con questi tifosi e un allenatore super. Conte è un tecnico molto diretto e questo mi piace, sono a Napoli da pochi giorni e sono molto giovane ma posso solo migliorare. Per me è stato veramente semplice entrare in questo gruppo, di solito non è così. E di questo non posso che ringraziare i miei nuovi compagni".

Fa eco all'attaccante anche Franck Zambo Anguissa, che sempre a DAZN ha detto: "Il mister Conte vuole una squadra che si batte dall'inizio alla fine e noi cerchiamo sempre di farlo. Quando vinciamo siamo felici. Siamo una squadra che fa le cose insieme, è facile giocare in questo gruppo perché abbiamo ragazzi fantastici".