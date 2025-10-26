Hellas Verona-Cagliari, le formazioni ufficiali: Gift Orban titolare, Gaetano ok

Oggi alle 14:55News
Alle 15 il calcio d'inizio della sfida fra Hellas Verona e Cagliari allo stadio Bentegodi. I gialloblu sono a caccia della prima vittoria stagionale, vittoria che dall'altra parte i sardi non centrano dal 2-1 al Lecce del 19 settembre. Di seguito le formazioni ufficiali.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Akpa Akpro, Bradaric; Giovane, Orban.

CAGLIARI (3-4-1-2): Caprile; Zappa, Zè Pedro, Idrissi; Palestra, Liteta, Prati, Obert; Folorunsho; Gaetano, Borrelli.