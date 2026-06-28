Harder, per Sky Fiorentina e Modena stanno lavorando sulla formula

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Il centrocampista della Fiorentina Jonas Harder è ormai promesso sposo del Modena dove ritroverà il suo ex allenatore della Primavera viola Daniele Galloppa. Reduce dal prestito al Padova, dove ha collezionato 26 presenze e 1 gol in serie B, nonostante abbia saltato le ultime gare per infortunio, il giocatore, che l'estate scorso aveva rinnovato fino al 2029, secondo l'aggiornamento di Sky Sport, aspetta che le due società trovino l'accordo sulla formula ed eventuali riscatti. Il Modena nel frattempo sta perfezionando altre operazioni in entrata come gli attaccanti Daniele Montevago e Luca Bacchin dal Perugia.