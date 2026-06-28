Il Canada passa nel recupero con Eustaquio e vola agli ottavi. Il Sudafrica saluta

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E' il Canada la prima Nazionale ad approdare agli ottavi di finale, ai danni del Sudafrica che ha capitolato solo al 92' con il gol di Stephen Eustaquio (nella foto) che su un rimbalzo dal limite lascia partire un tiro che finisce nell'angolino in basso a sinistra, soprendendo il portiere dudafricano. Il Canada in realtà aveva avuto tante occasioni durante i 90 minuti ma la partita sembrava incanalata sullo 0-0 (e i conseguenti supplementari) fino appunto alla rete in pieno recupero per l'1-0 definitivo. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco.