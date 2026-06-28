Ore decisive per Tonali al Tottenham, il Newcastle può tornare su Fagioli

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Sandro Tonali nelle scorse ore ha raggiunto l'accordo con il Tottenham per un contratto di sei anni a 12 milioni, bonus inclusi. Ora tocca ai due club trovare la quadra vista la distanza tra domanda e offerta ma secondo quanto riporta SportMediaset il Tottenham è fiducioso di chiudere l'operazione già in settimana.

Interesse per Fagioli

Questo porterà il Newcastle a cercare un nuovo centrocampista. Già in primavera il club inglese, così come aveva fatto il Tottenham, aveva messo gli occhi su Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina che ha giocato un'ottima seconda parte di stagione in viola. Per Paratici Fagioli è un punto fermo della squadra viola ma il dirigente ha anche detto che non ci sono incedibili, in caso di offerte che soddisfino club e giocatore. Vedremo dunque qualora il Newcastle facesse un passo concreto, cosa decideranno la Fiorentina e lo stesso Fagioli.