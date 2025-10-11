Social

Gudmundsson, anche la Fiorentina celebra la sua doppietta con l'Islanda

Gudmundsson, anche la Fiorentina celebra la sua doppietta con l'IslandaFirenzeViola.it
Oggi alle 13:15
di Redazione FV

Ieri sera Albert Gudmundsson è sceso in campo con la sua Islanda contro l'Ucraina in un match valido per la qualificazione ai prossimi mondiali in programma in estate in America. Nonostante la sconfitta 5-3 della nazionale del commissario tecnico Gunnlaugsson, il numero 10 gigliato è stato assoluto protagonista della gara con una doppietta nella ripresa. Un gol in tuffo di testa e un sinistro preciso da dentro l'area a fil di palo.

In attesa che riesca a sbloccarsi, al di là del gol realizzato contro il Polyssia nella prima gara della stagione, anche in maglia viola, la Fiorentina ha deciso di celebrarlo sui social. Questo il post Instagram del club gigliato: 