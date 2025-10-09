Lutto nel calcio argentino: si è spento Miguel Angel Russo, tecnico del Boca Juniors
Lutto pesantissimo nel calcio argentino e in particolar modo nel Boca Juniors, che saluta per l'ultima volta il suo allenatore, Miguel Angel Russo. Il tecnico degli Xeneizes, tornato sulla panchina di Buenos Aires la scorsa estate dopo aver già scritto la storia vincendo proprio con i bosteros la Copa Libertadores del 2007, è deceduto poche ore fa - all'età di 69 anni - dopo essere stato a lungo in prognosi riservata. Aveva un quadro clinico molto complesso, monitorato costantemente dal suo team medico e dallo staff medico del club. La notizia arriva proprio del club argentino: "Il Club Atlético Boca Juniors annuncia con profonda tristezza la scomparsa di Miguel Angel Russo.
Miguel lascia un segno indelebile nella nostra istituzione e sarà sempre un esempio di gioia, calore e impegno. Accompagniamo la sua famiglia e i suoi cari in questo momento di dolore. Addio, caro Miguel!".
