V. Pisacane resta fiducioso sulla Fiorentina: "A volte si parte male e si finisce bene"

© foto di Federico De Luca
Oggi alle 11:09News
di Redazione FV

Vincenzo Pisacane, noto operatore di mercato che gestisce diversi calciatori in questa Serie A, nell'intervista concessa oggi a TMW ha parlato anche delle difficoltà della Fiorentina, sintetizzate così: "A volte si parte male e si finisce bene e viceversa. Il mercato viola è stato importante, basti pensare alla permanenza di Kean. C’è tempo per riprendersi. La squadra è forte. Deve trovare quelle vittorie necessarie a rilanciarsi".