Dodo-Gosens, è rimasto ben poco dall'anno scorso. CorSport netto: "Doppio flop"

vedi letture

Se c'è un reparto che sta mostrando ampie difficoltà rispetto al rendimento dell'anno scorso, è quello degli esterni. Il Corriere dello Sport, focalizzandosi sul momento no della Fiorentina, mira l'attenzione su Dodo e Gosens, tutt'altro che performanti come nella passata stagione e giudicati come doppio flop. A partire dal tedesco, il quotidiano scrive che dell'idea che Firenze si era fatta di Gosens è rimasto per ora ben poco: c'è un calciatore in chiara difficoltà atletica, messo alle strette domenica scorsa da un Celik che è sembrato più Gosens dell'originale. Periodo no, che ha seguito un avvio con un gol e due assist nel doppio preliminare contro il Polissya; in questo momento però il numero ventuno non è più un fattore, arriva in ritardo nei duelli e nelle incursioni in area. Il nuovo ciclo Pioli è partito poggiandosi anche su di lui, lo ha fatto capire il ds Pradè parlando di un'offerta importante rifiutata in estate (mittente Atalanta) e lo stesso Gosens ha confessato di dover dare qualcosa di più.

Quanto al brasiliano, da gennaio vive nel limbo di un rinnovo che non è arrivato anche per le richieste del calciatore, con i contatti che si sono bloccati e la Fiorentina che ha deciso di rimandare, forte di un accordo fino al 2027. Sul campo Pioli gli ha chiesto più gol e partecipazione offensiva; la partenza era stata buona ma col senno di poi la rete arrivata nel ritorno col Polyssia - la seconda in 123 gettoni col giglio sul petto - è catalogabile sotto la voce “rondine che non fa primavera”. Per il resto si sono viste prestazioni in stile vecchio Dodo, elettriche, a tratti nervose e scarabocchiate. Per lui il problema non sembra tanto atletico ma è da ricercare a metà tra una richiesta, quella di Pioli, di avere un peso offensivo maggiore, cosa che adesso non sembra nelle corde del brasiliano, e la serenità persa anche per via delle prime critiche. "Un giorno guarderai indietro e scoprirai che i problemi erano in realtà i passi che ti hanno portato alla vittoria" ha scritto sui social il numero due, rimasto di nuovo fuori dai convocati del Brasile.