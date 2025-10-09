FirenzeViola
Primeggia Kean in Fiorentina-Roma: è il migliore in campo e il vincitore del Top FV
Plebiscito a favore di Moise Kean nel Top FV di Fiorentina-Roma. L'attaccante viola, in gol con una realizzazione stupenda seppur nella sconfitta finale, è stato nettamente il più votato tra i nostri lettori nel consueto sondaggio proposto per eleggere il migliore in campo: 484 preferenze per il centravanti della Nazionale, primo a distanza siderale sul secondo, ossia Jacopo Fazzini. Per l'ex Empoli 303 voti, mentre chiude il podio Niccolò Fortini con un briciolo di preferenze raccolte (42) che fanno comunque morale per un giovane in rampa di lancio.
Fiorentina-Roma, il podio del Top FV:
1) Kean, 53,13% dei voti
2) Fazzini, 33,26% dei voti
3) Fortini 4,61% dei voti
