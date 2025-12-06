Grosso: "Conosciamo le motivazioni e le qualità dei viola. Ho fiducia in Volpato"

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato così a Dazn nel prepartita della sfida contro la Fiorentina : "Vogliamo fare una grande gara, siamo molto motivati nel riuscirci, sappiamo le loro motivazioni e le loro qualità ma siamo focalizzati su di noi. Maglia di Berardi in spogliatoio? Non lo sapevo mi auguro che Volpato che giocherà al suo posto faccia vedere le sue qualità".